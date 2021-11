Gabriele Pollifrone della Polisportiva Vallecrosia Academy convocato in Rappresentativa regionale under 15

Gabriele Pollifrone della Polisportiva Vallecrosia Academy è stato convocato in Rappresentativa regionale under 15 dal Comitato Regionale Liguria.

Il calciatore, nell'ambito dell'attività preparatoria necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa under 15 (Giovanissimi) del Comitato Regionale, martedì 16 novembre alle 14.30 andrà al campo sportivo "De Vincenzi" di Pietra Ligure per svolgere una seduta di allenamento.

"Un'opportunità unica per il nostro calciatore e un motivo d’orgoglio per la società" commenta la Polisportiva Vallecrosia Academy.