Calcio: la Sanremese sgomma con Ferrari e Scalzi. Con il 2-0 di Asti aggancia il treno delle zone alte in classifica. La fotogallery del match

Un gol di Nicola Ferrari fa sgommare la Sanremese che poi blinda il risultato con il sigillo finale da centrocampo di Filippo Scalzi. Nel mezzo c'è tanto gioco e concretezza mostrata dai biancoazzurri nel match del 'Bosia' terminato 0-2 contro l'Asti.

Come sottolineato da Mister Matteo Andreoletti nel post-partita:" All'inizio eravamo presuntuosi e ci specchiavamo, forse due mesi fa avremmo anche perso una partita così. Oggi però abbiamo saputo soffrire e badare al sodo, senza far mancare la qualità." Il riassunto di un match che ha visto la Sanremese al comando del gioco e soprattutto dei propri mezzi.

Il primo fattore si chiama Nicola Ferrari, un bomber di razza che aveva fatto storcere il naso a molti tifosi durante quelle nove partite senza reti. Dubbi che, nei fatti, aveva confermato anche Andreoletti escludendolo dai titolari per tre partite di fila facendo spazio a Diego Vita.

Ferrari però si è riscattato andando in gol a Chieri, ha sfornato l'assist per il gol decisivo contro il Novara e ieri ha aperto le marcature contro l'Asti.

A dire il vero, al 'Bosia' i gol potevano essere più di uno ma intanto il centravanti sembra aver ingranato la marcia.

Il sigillo finale è quello di Scalzi che, dal cerchio di centrocampo, raccoglie il disimpegno errato del portiere di casa e, senza pensarci su, scaraventa in rete il pallone per un gol alla Dejan Stankovic. Tanto per scomodare dei paragoni. Per il fantasista canterano si tratta del primo centro in campionato e secondo stagionale dopo il rigore trasformato a Vado in Coppa. Altra ottima notizia dunque per Andreoletti che aveva già avuto l'apporto di Scalzi per quanto riguarda gli assist: i suoi piedi sono sempre tra i più raffinati della categoria quando c'è da mettere la palla in mezzo all'area.

La vittoria casalinga contro il Novara sembra aver dato lo slancio alla Sanremese che, dopo quattro sconfitte nelle prime nove giornate, non ha più alcuna intenzione di fermarsi.