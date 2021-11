Calcio femminile: Giulia De Cristofaro, classe 2007 della Sanremo Ladies, convocata dal Centro Federale Territoriale della FIGC

A soli due mesi dalla sua nascita, la Sanremo Ladies piazza già un grande colpo in prospettiva futura. La FIGC ha convocato Giulia De Cristofaro, classe 2007, per lo stage formativo in programma sul campo di Alassio e che la vedrà insieme ad altre 12 ragazze liguri selezionate dal Centro Federale Territoriale.

Le calciatrici saranno allenate da tecnici della Nazionale e avranno così l’occasione di mettersi in mostra anche in ottica futura.

“Due mesi fa la nostra squadra non esisteva, questa è una grande soddisfazione per noi e pensiamo anche per la città - dichiarano dalla neonata Sanremo Ladies - dobbiamo essere orgogliosi dell’opportunità e per la ragazza che ci rappresenterà”.

La Sanremo Ladies, intanto, prosegue nella propria attività sia con la prima squadra che con il settore giovanile. La società neonata ha importanti ambizioni e la convocazione di Giulia De Cristofaro è un primo grande passo.