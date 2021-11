Automobilismo: l’equipaggio ponentino Borgogno-Mantovani convince al Rally delle Valli Imperiesi

E' stata una gara davvero soddisfacente per il duo sanremese, che ha portato a termine le 4 prove della ‘Ronde’ in un crescendo di feeling con il nuovo mezzo, la Clio Rally5 con le coperture Hankook Competition.

I portacolori della scuderia GRT Rally Team di Livorno, si portano a casa le coppe di primi di classe e di gruppo, un risultato che potrebbe sembrare scontato visti i pochi avversari al via con auto analoghe, ma che sa di riscatto per una scia sfortunata di rally che andava interrotta, e così è stato. Non solo: è il primo, festeggiatissimo, trofeo per Mattia, il navigatore, che sta proseguendo il suo percorso nei rally con entusiasmo e caparbietà.

Ma soprattutto, la classifica assoluta parla di una ottima 40 piazza su oltre 100 vetture al via, con tempi in miglioramento di prova in prova e molte auto più potenti alle spalle. La ‘piccola’ di casa Renault, ben gestita in gara dai team GIMA e PR2Sport in gemellaggio per l'occasione, si è comportata davvero bene: è stata sincera ed incredibilmente efficace se guidata al limite, nonostante le molte componenti stradali.

Anche il meteo è stato benevolo: la pioggia, pur annunciata, ha fatto solo capolino, per un weekend di gara sereno e avvincente, su una prova speciale che si è rivelata selettiva e che ha visto primeggiare il favorito Pedersoli - Tomasi su DS3 WRC. Bellissimo, poi, il quartier generale sul lungomare di Imperia, a completare il quadro di quella che è stata una bella festa di motori Ligure.