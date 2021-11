Elezioni Provinciali: Scajola, Biancheri e ora anche Gazzola. Tra intrecci e accordi ci sarà anche un 'quarto'?

Anche se da molte parti si continua a sostenere la scarsa importanza delle prossime elezioni Provinciali, sul piano politico la consultazione elettorale di dicembre sta diventando particolarmente strategica e muove i fili degli accordi trasversali o meno.

E’ di ieri lo smarcamento dal centrodestra di Liguria Popolare che, oltre a staccarsi dalla maggioranza regionale che è chiusa a doppia mandata da Toti, ha addirittura etichettato la candidatura di Claudio Scajola come inopportuna. Con Fratelli d’Italia ancora in attesa di schierarsi o di proporre un proprio candidato, è emersa nelle ultime ore la figura di Fulvio Gazzola, terzo incomodo e possibile rappresentante dei piccoli comuni dell’entroterra.

Nel dianese il neo Sindaco Za Garibaldi ha dato ai suoi libertà di voto e, quindi, non è detto che tutti votino Scajola mentre cresce la possibilità che, in caso di elezione del Sindaco di Imperia, il suo vice potrà essere Marcello Pallini, primo cittadino di Santo Stefano al Mare.

Un po’ di maretta c’è anche sul versante tabiese, dove il Sindaco Conio ha confermato l’appoggio a Scajola ma sarebbero in molti, nella sua maggioranza, a non essere molto d’accordo con la sua scelta. Quindi nell’urna potrebbero anche dirigersi verso qualcun altro.

Sul piatto c’è anche la durata del mandato che, come successo ad Abbo, una volta terminato quella da Sindaco, decade. Scajola vedrebbe la poltrona da presidente scivolargli via nel 2023, ma potrebbe ripresentarsi mentre per Biancheri un anno dopo. E in questo caso non potrebbe ripresentarsi, visto che è al secondo mandato. Ma, per il primo cittadino imperiese c’è anche chi sussurra un possibile suo ritorno sulle scene politiche nazionali.

Insomma un intrigo politico degno di elezioni ben più importanti ma che, probabilmente, vede gli schieramenti molto attenti alle provinciali anche in chiave futura. Manca poco più di un mese ma le antenne sono dritte per chiunque. Il tema si fa caldo anche sui voti che, seppur possano pesare in chiave centrodestra dopo le scelte di Toti e gli arancioni, vedono anche numeri importanti per Biancheri, che conta su una piazza decisamente più grande e molti indecisi dall’altra parte.