All’Atlante dei Birrifici Italiani il premio Libro da Gustare 2021

“Libri da Gustare” è un appuntamento annuale dedicato all’editoria enogastronomica e di territorio promosso dall’Associazioni Culturale “Ristoranti della Tavolozza”,

Una rassegna ed un premio ideati da Claudia Ferraresi per incentivare la lettura e la cultura eno-gastronomica. In un settore, quello dell’editoria eno-gastronomica, che registra ogni anno migliaia di pubblicazioni, non sempre e non tutte di valore culturale. Il premio vuole rappresentare un riconoscimento del valore e della qualità letteraria dell’opera e della sua capacità di trattare e rappresentare il tema del cibo e/o del bere.

La selezione viene effettuata da una giuria composta da giornalisti, chef, librai e gourmet, che assegnano le targhe “Libro da Gustare”

le sezioni in concorso sono tre:

Cultura del cibo (Saggi, ricettari, guide che raccontano ed approfondiscono, anche utilizzando il solo linguaggio visivo, la storia e la cultura del cibo)

Cultura del Vino e del bere (Saggi e guide che raccontano ed approfondiscono, anche utilizzando il solo linguaggio visivo, la storia e la cultura del vino)

Il cibo in Letteratura (Narrativa nella quale il cibo è il tema attorno a cui si sviluppa il racconto oppure dove il cibo riveste un ruolo particolare nel tessuto narrativo).

Per la sezione “Cultura del vino e del bere” questo anno per la prima volta è stato assegnato ad un libro che tratta il tema della Birra. “L'Atlante dei Birrifici Italiani” si presenta come grande viaggio geografico che illustra la straordinaria ricchezza e varietà del mondo brassicolo italiano, da nord a sud, evidenziando un legame con il territorio paragonabile a quello del mondo vitivinicolo.

“La targa di Libro da Gustare è stata assegnata a questa pubblicazione perché – spiega Claudio Porchia, Presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza - rappresenta un importante riferimento non solo per gli appassionati del mondo della birra, ma anche per chi vi si avvicina per la prima volta. Il libro offre un quadro preciso e aggiornato del movimento birrario italiano, ne descrive la grande ricchezza e varietà con mappe e schede di degustazione, ma anche con le storie dei birrifici e dei mastri birrai che nel nostro paese producono ottima birra. Una guida preziosa per scoprire chi in Italia produce “buona birra".

Alla cerimonia di consegna della targa, che si è svolta a Ceresole d’Alba presso l’azienda GAI Imbottigliatrici, in occasione della premiazione del concorso IGA Beer Challenge è intervenuto anche l’editore rappresentante della Libreria Geografica.

“L’Atlante dei birrifici italiani” di Davide Bertinotti e Andrea Camaschella, Ed. Libreria Geografica, pagine: 320 e prezzo: € 29,90