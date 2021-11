Ventimiglia: migrante attraversa la ferrovia e viene investito da un treno, trasportato in elicottero all'ospedale (Foto)

Un migrante di circa 30 anni, che stava attraversando la linea ferroviaria a ridosso del cavalcavia di Nervia, è stato investito poco dopo le 12 dal treno Genova-Ventimiglia. Si tratta di una zona dove, solitamente, si muovono molti migranti che trovano anche riparo a ridosso dei binari.

Secondo le prime informazioni il giovane non sarebbe in pericolo di vita, anche grazie alla limitata velocità del treno in quel punto. E’ cosciente e, sul posto, è prontamente intervenuto il personale medico del 118 con i volontari della Croce Verde, i Vigili del Fuoco, un’ambulanza della Croce Azzurra e gli agenti della Polizia Ferroviaria.

Il traffico ferroviario è interrotto in questo momento ed è stato chiesto anche l’ausilio dell’elicottero per il trasporto del migrante in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure, con traumi su varie parti del corpo. Il velivolo è atterrato sulla spiaggia di Ventimiglia.