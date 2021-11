Perquisizioni a ‘No vax’ e ‘No green pass’ in tutta Italia, Polizia in azione anche in provincia di Imperia

Da questa mattina la Polizia è impegnata in una vasta operazione nazionale contro ‘No vax’ e ‘No green pass’, con una particolare attenzione anche agli appartenenti al canale Telegram “Basta dittatura”.

Tra le 16 province interessate dal lavoro della Polizia c’è anche quella di Imperia dove gli agenti stanno effettuando una serie di accertamenti e perquisizioni per istigazione a delinquere aggravata dal ricorso a strumenti telematici e istigazione a disobbedire alle leggi.

La Polizia sta effettuando perquisizioni e accertamenti ad Ancona, Brescia, Cremona, Imperia, Milano, Pesaro Urbino, Pescara, Palermo, Pordenone, Roma, Salerno, Siena, Treviso, Trieste, Torino, Varese.

L'operazione è frutto del lavoro della Procura della Repubblica di Torino, gruppo terrorismo ed eversione con un'osservazione h24 del canale Telegram considerato “polo principale nell'organizzazione di proteste violente su tutto il territorio nazionale”. Tra gli indagati anche molti pregiudicati o persone note alle forze dell'ordine per rapina, estorsione, resistenza e reati legati al mondo degli stupefacenti. Tra gli identificati anche persone che in passato avevano promosso blocchi autostradali e ferroviari e partecipato a disordini di piazza.

Tra gli obiettivi dei negazionisti anche forze dell'ordine, medici, scienziati e giornalisti con riferimenti a impiccagioni, fucilazioni e gambizzazioni con tanto di allusioni a una nuova marcia su Roma. Palese anche l'istigazione all'uso delle armi contro le più alte cariche dello stato, compreso anche il presidente del Consiglio Mario Draghi.