Maltempo: mentre nevica sul basso Piemonte e piove sull'entroterra è il vento a farla da padrone sulla costa

E’ sicuramente il vento la componente più invasiva, in questa giornata di maltempo che sta scuotendo la nostra provincia, la regione e diverse zone del Nord Italia.

Mentre nel basso Piemonte sta copiosamente nevicando con la coltre bianca che sta coprendo le piste da sci delle più rinomate stazioni sciistiche, sulla costa è il vento a farla da padrone anche se, fortunatamente, non si registrano al momento danni. Le folate più forti sono a Sanremo dove si sono raggiunti i 71,28 km/h di raffica. Cipressa ha registrato 69,48 mentre, nell’entroterra, Poggio Fearza ha raggiunto i 57 km/h, Imperia 52, Ventimiglia 50, Diano Marina 39.

Come dicevamo neve nel basso Piemonte e, come si può vedere dalle immagini delle webcam, il bianco prevale decisamente su Artesina, Prato Nevoso e Frabosa Soprana mentre per Limone Piemonte abbiamo preferito proporre la nevicata al Maneggio che deve ancora imbiancarsi mentre sono già innevate le piste più in alto. Neve anche a Monesi ma solo sulle cime più elevate. Nevica anche sul versante piemontese del Colle di Tenda (nella foto sotto) mentre è stato chiuso il Colle della Maddalena.

Piogge diffuse, invece nell’entroterra, con cumulate significative in alcuni piccoli centri montani. Al momento è Carpasio a far registrare la precipitazione più elevata con 45 millimetri, seguito da Verdeggia 37, Triora 32, Col di Nava 30, Bajardo 27, Borgomaro 25, Apricale 20, Diano Marina e Castelvittorio 16, Pontedassio 15, Pigna e Ceriana 13, Rocchetta Nervina 12, Sanremo e Imperia 7, Ventimiglia 6, Dolceacqua 5.

Secondo le previsioni di Arpal la situazione dovrebbe migliorare nelle prossime ore con il vento in lieve calo, così come le precipitazioni. Domani sono ancora previsti venti da Nord, tra 50 e 60km/h, con locali rinforzi e raffiche di burrasca.

Le temperature, già dalla giornata di ieri sono calate, anche se non in modo particolarmente brusco. Dopo un lieve rialzo nella prima mattinata stanno nuovamente scendendo e, a mezzogiorno abbiamo registrato un sotto zero (-0,1) a Poggio Fearza, 1.800 metri sul livello del mare. Anche Col di Nava è in calo rispetto a stamattina e ora è a 4,8, con Apricale a 3, Pigna a 3,8, Triora a 6,3, Bajardo a 6 e Carpasio a 5.

Relativamente più alte le altre temperature ma anche sulla costa sono in calo rispetto a stamattina con: Ventimiglia 10,5, Imperia 12,6 e Sanremo 13,3.