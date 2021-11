Inchiesta sui gruppi 'no vax' e no 'green pass': in provincia di Imperia spunta il primo indagato

Spunta il primo indagato in provincia di Imperia nell'ambito della vasta operazione nazionale contro ‘No vax’ e ‘No green pass’. In particolare gli inquirenti hanno rivolto particolare attenzione ai membri del canale Telegram “Basta dittatura”. Si tratta di un canale di maggiore riferimento nella 'galassia' dei negazionisti del Covid-19 già oggetto di un provvedimento giudiziario di sequestro nonché della decisione di chiusura da parte della stessa società, per la gravità dei contenuti pubblicati.

Nella nostra provincia risulta essere indagata una persona e sul suo conto la Polizia Postale sta compiendo accertamenti su delega della Procura che ha quindi provveduto all'iscrizione nel registro degli indagati.

Stamani le perquisizioni e gli approfondimenti investigativi hanno riguardato ben 16 province e, oltre all'imperiese, gli agenti hanno operato anche ad Ancona, Brescia, Cremona, Milano, Pesaro Urbino, Pescara, Palermo, Pordenone, Roma, Salerno, Siena, Treviso, Trieste, Torino e Varese.

Il coordinamento è affidato alla Procura di Torino che ha ipotizzato, a vario titolo, i reati di istigazione a delinquere con l’aggravante del ricorso a strumenti telematici e di istigazione a disobbedire le leggi. Secondo quanto emerso i membri della chat puntavano anche a compiere gravi illeciti contro le più alte cariche istituzionali, fra cui il presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Fra i loro obiettivi c’erano anche le forze dell’ordine, i medici, gli scienziati, i giornalisti e altri personaggi pubblici accusati di “asservimento” e di “collaborazionismo” con la “dittatura”. Nelle migliaia di messaggi c'erano continui riferimenti a "fucilazioni" e "gambizzazioni" e nel contempo si ipotizzava anche ad una nuova "marcia su Roma". Nei confronti di chi si vaccinava invece, venivano rivolti pesanti insulti in quanto ritenuti "colpevoli" di rendersi "schiavi" dello Stato.