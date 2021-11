Diano Marina: atti vandalici ai danni di due negozi, la vicinanza della Confcommercio "Fatto increscioso"

La Confcommercio della provincia di Imperia interviene per dimostrare vicinanza alle due attività colpite dagli atti vandalici avvenuti nella tarda mattinata di oggi in pieno centro a Diano Marina.

"Un fatto increscioso - evidenzia l'associazione di categoria - che ha visto il danneggiamento delle vetrine di un’agenzia di assicurazioni e del negozio in via Biancheri di un nostro consigliere, Arianna La Porta. Vogliamo testimoniare solidarietà alle due attività e ringraziare il comando dei Vigili Urbani di Diano Marina per essere intervenuto tempestivamente con i propri agenti, fermando il responsabile ed evitando ulteriori danni o feriti".

"Quest’ultimo evento di cronaca - termina la Confcommercio - si aggiunge alla recente notizia dell’aggressione avvenuta venerdì scorso sotto i portici di via Bonfante a Imperia, ai danni della titolare del Caffè Rondò. Nella città capoluogo si tratta del terzo atto vandalico nel giro di un mese. Confidando nel lavoro delle autorità e delle forze dell’ordine, auspichiamo maggiore sicurezza nei confronti degli esercenti e delle attività commerciali e imprenditoriali, colonna portante delle nostre comunità".