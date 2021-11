Coronavirus: numeri in aumento nel Principato di Monaco, positività al 2,45% e incidenza raddoppiata

Sono otto i nuovi casi di positività al Covid, quest’oggi nel Principato di Monaco, dove sale a 3.486 il numero delle persone colpite dal Coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Questa sera sono 9 i pazienti ricoverati in ospedale mentre salgono a tre quelli in terapia intensiva. Sono 7 le guarigioni aggiuntive per un totale di guariti che sale a 3.407. Sono 30 le persone seguite in sorveglianza attiva.

Nel Principato sono stati eseguiti 3.596 tamponi molecolari nell’ultima settimana, con un tasso di positività che è al 2,45%. Il tasso incidenza, ovvero il numero di persone positive ridotto su una base di 100.000 persone nel periodo degli ultimi 7 giorni è raddoppiato, passando da 54,76 della scorsa settimana a 106,91.