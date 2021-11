Coronavirus: diminuisce il tasso di positività ma crescono lievemente i ricoverati in ospedale

Lieve diminuzione del tasso di positività oggi in Liguria, in relazione al classico bollettino Covid che, come ogni lunedì vede anche un numero ridotto di tamponi rispetto al normale

Sono 93 i nuovi positivi di oggi al Covid-19 oggi in Liguria (che diventano però 149 per un riallineamento dei dati dell’11 e 12 novembre), a fronte di 2.072 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 3.493 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 22,27 pari al 4,44%.

Nella nostra provincia sono stati 9 i nuovi contagiati mentre sono stati 53 in Asl 2 (dei quali 43 per il riallineamento), 71 a Genova e 16 a Spezia. Crescono, purtroppo, anche i ricoveri in ospedale, sia su base provinciale che regionale.

Tamponi processati con test molecolare: 1.758.483 (+2.072)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.051.187 (+3.493)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 117.476 (+149)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.592 (+85)

Casi per provincia di residenza

Imperia 423 (+7)

Savona 489 (+35)

Genova 1.717 (+50)

La Spezia 791 (+7)

Residenti fuori regione o estero 51 (-)

Altro o in fase di verifica 121 (-5)

Totale 3.592 (+85)

Ospedalizzati: 110 (+12); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 20 (+2); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 19 (-3); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 20 (+1); nessuno (-2) in terapia intensiva

Galliera - 24 (+4); 2 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 1 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 11 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 13 (+4); 3 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 2.131 (+137)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 109.443 (+64)

Deceduti: 4.441 (-)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 781 (-9)

Asl 2 - 550 (+22)

Asl 3 - 496 (+36)

Asl 4 - 497 (-45)

Asl 5 - 534 (+74)

Totale - 2.858 (+79)

Dati vaccinazioni 15/11/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.547.001

Somministrati: 2.351.595

Percentuale: 92%