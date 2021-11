Ventimiglia: iniziati i lavori per la cura del verde a ponte San Ludovico (Foto)

Sono iniziati i lavori di pulizia e recupero del verde alla 'porta d'Italia', l'entrata nella nostra nazione attraverso la città di Ventimiglia, in zona ponte San Ludovico. L'intervento che si sta svolgendo in questi giorni è a cura di Anas.



“Grazie a Salvatore Frasca, direttore del compartimento ligure per avere capito l’importanza dell'immagine positiva che l’Italia merita e deve dare a chi entra anche nella nostra regione”, parole di gratitudine ed entusiasmo, da parte del sindaco Gaetano Scullino, riferite al lavoro che cura un aspetto molto importante e tanti caro per l'amministrazione. L'estetica cittadina e la cura dei dettagli urbani.