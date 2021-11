Taggia si illumina di viola per i bambini nati prematuri, la testimonianza "Ci si sente sole e qui in zona non se ne parla molto"

"L'iniziativa nasce perchè pensiamo molto ai nostri bambini e qui in zona non si parla molto dei bimbi nati prematuri. Eppure ci sono tante mamme che hanno vissuto tutto questo e non hanno avuto qualcuno con cui parlarne . - ci racconta Sonia Gadi - Purtroppo ci si sente sole perchè chi non ci è passato difficilmente può capire. A volte possiamo sembrare genitori troppo protettivi, perchè manifestiamo quella che all'esterno potrebbe essere vista ad esempio come una attenzione eccessiva su come vestirlo o nel momento di gioco".

"Bisogna pensare che l'attesa per poter portare a casa i nostri piccoli va dai 2 mesi che devono stare in incubatrice, fino a 3 - 4 mesi, dipende dalle patologie che si riscontrano. In quel frangente diventa fondamentale poter avere degli aiuti e se ne trovano pochi. - spiega Sonia Gadi - c'e chi non può stare con i piccoli tutti i giorni o chi come me che può andare solo una volta alla settimana a vedere il suo piccolino, per poi sentirsi dire che sarei dovuta andare di più, perchè andavo poco o altro e fa davvero male. Più se ne parla e forse più aiuti ci saranno. Dunque anche per questo ci teniamo a ringraziare l'amministrazione del sindaco Mario Conio e in particolare l'assessore Barbara Dumarte per aver accolto questa idea semplice ma che speriamo possa essere di vicinanza verso tante altre mamme di tutta la nostra provincia che stanno attraversando questo momento".