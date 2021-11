Sanremo: un albero di Natale particolare per il 'Bar Astra', fatto con arbanelle piene di prodotti della terra (Foto)

Un albero di Natale costruito con ‘arbanelle’ strapiene di prodotti del territorio. Lo ha realizzato il ‘Bar Astra’, noto locale di via Carli a Sanremo che è anche luogo conviviale per tanti residenti e turisti.

Un’idea nuova per festeggiare il Natale che, un po’ come in molti esercizi e attività, trova spazio molto in anticipo anche quest’anno, rispetto al tradizionale allestimento di fine novembre inizio dicembre.

I titolari del ‘Bar Astra’ hanno preparato il loro particolare ‘albero’ con i contenitori in vetro, 50 in totale, pieni di olive, castagne, carciofini e cereali vari, ovviamente tutti della nostra terra ligure. Un allestimento che, contornato da luci e addobbi natalizi, ha già trovato il favore dei clienti, affascinati dall’idea.

Un ‘albero’ che si spera possa essere di buon auspicio in chiave sanitaria e, conseguentemente, anche in quella economica. Ricordando ovviamente quando, lo scorso anno, si lottava tra chiusure e divieti per i commercianti che, invece, quest’anno sono aperti.