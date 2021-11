Pietrabruna: differenziata all'80% negli ultimi mesi, dal Comune "Spesso diffusi dati falsi"

Viaggia tra il 75 e l’80% la differenziata a Pietrabruna, piccolo centro dell’entroterra di San Lorenzo al Mare. Lo conferma il comune che ha pubblicato i dati reali della raccolta.

Il picco massimo si è raggiunto a luglio, con l’80,87%, mentre ad agosto è scesa al 79,34. Lieve ulteriore calo a settembre con il 74,85 e nuova ripresa a ottobre, con il 77,92%.

Non è mancata qualche rimostranza da parte dell’Amministrazione di Pietrabruna che ha commentato polemicamente: “Visto le false notizie che vengono diffuse, usando dati della differenziata del 2020 (periodo precedente all’inizio del nuovo servizio), sono questi i dati certificati da quando è partito il nuovo sistema di raccolta a dimostrazione di come gli abitanti di Pietrabruna fanno la raccolta in modo eccellente e sono un esempio”.

L’Amministrazione ha anche confermato che i furbetti dell’abbandono sono stati individuati e multati.