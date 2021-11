Imperia: aggressione all’imprenditrice Angela Lavore Papa, la solidarietà di Confesercenti

La Confesercenti provinciale esprime vicinanza alla imprenditrice Angela Lavore Papa per l’aggressione subita ed esprime forte preoccupazione per i recenti fatti verificatisi recentemente ad Imperia.



"L’episodio accaduto venerdì sera ad Imperia ai danni della titolare del bar Rondò di Piazza Dante rappresenta l’ennesimo episodio di aggressione e vandalismo ai danni delle attività commerciali come già recentemente accaduto per il danneggiamento di alcune vetrine della centrale Via Bonfante nella notte del 30 ottobre o degli storici specchi del Caffè Piccardo in Piazza Dante. La Confesercenti, confidando nel lavoro delle forze dell’ordine, coadiuvate dal servizio di sorveglianza attivo in città, chiede maggiore attenzione e tutela per gli operatori commerciali che ogni giorno esercitano attività di impresa nelle nostre città".