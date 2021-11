Coronavirus: Toti “Aumento contagi dovuto a circolazione scuole ma ospedali dimettono pazienti”

“Siamo sostanzialmente allineati alle altre regioni, un punto in più o in meno. L’aumento dei contagi è dovuto soprattutto ad una circolazione del virus a livello scolastico, ovvero a quei bambini che non possono ancora vaccinarsi: vedremo quando potranno vaccinarsi in base alle scelte della comunità scientifica italiana e del governo”.

Sono le parole del presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti in merito agli ultimi dati pubblicati a livello nazionale sull’andamento dei contagi. “Bisogna dire che questo fine settimana in cui il virus ha circolato in maniera significativa i nostri ospedali hanno addirittura dimesso pazienti – sottolinea Toti – Questo significa che tutto sommato la protezione raggiunta in Liguria è alta, quasi un’immunità di gregge visto che stiamo sfiorando il 90% di popolazione con almeno una dose e siamo ben oltre l’80% con il ciclo completo mentre stiamo marciando rapidamente con le terze dosi ai soggetti più fragili”.

“Tutto questo – termina Toti - ci sta garantendo il fatto che ad una circolazione importante del virus non corrispondano altrettante ospedalizzazioni. Se andrà avanti così vorrà dire che avremo fatto le scelte giuste e anche la comunità scientifica ha prodotto un vaccino davvero efficace”.