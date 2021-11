Target: C.T.S logistica trasporti e distribuzione, spedizioni di ogni peso e volume in Italia ed Europa

La C.T.S. logistica trasporti e distribuzione è una società dell’estremo ponente ligure frutto dell’evoluzione e implementazione di aziende di trasporto presenti da molti anni sul territorio. Tale accorpamento permette di offrire ai clienti un servizio a 360°con un’offerta mirata alle specifiche esigenze di ogni spedizione.

L’azienda dispone di un magazzino di circa 1000 mq dove è possibile depositare per brevi o lunghi periodi le merci e di un sistema Haccp, celle frigo e automezzi a temperatura controllata, per garantire la “catena a freddo”. La società è inoltre specializzata nella gestione, preparazione e spedizione del materiale. Per quanto riguarda il trasporto si avvale della collaborazione dei principali operatori presenti in Italia e in Europa. Gli automezzi sono dotati di una sponda idraulica e di notevole portata anche per i trasporti più difficoltosi.

La distribuzione avviene giornalmente su tutta la provincia di Imperia e sulla vicina Costa Azzurra (Nizza, Cannes, Antibes e Montecarlo) su due linee diversificate. Gli uffici sono altamente informatizzati e con personale bilingue cordiale e preparato. La prima strategia impiegata dai titolari è stata quella di creare all’interno dell’azienda un gruppo compatto e coeso, trasmettendo il senso di appartenenza a tutto il personale.

La politica aziendale della C.T.S. Logistica si basa su determinati valori volti a stimolare i dipendenti, incentivare la loro crescita professionale e le loro capacità. Il fiore all’occhiello della società è sicuramente la posizione (30km dal confine francese) che permette di offrire un eccellente servizio giornaliero di distribuzione sia di prodotti tradizionali che di prodotti deperibili su tutta la Costa Azzurra.