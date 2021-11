Pallanuoto, le parole dell'allenatore Andrea Pisano (Rari Nantes Imperia):" Primi due tempi perfetti poi abbiamo sbagliato tantissimo"

Dopo la sconfitta per 10-8 contro Torino '81, immeritata per quanto visto in acqua, ha parlato l'allenatore della Rari Nantes Imperia, Andrea Pisano: “ La partita era un’ incognita. Abbiamo perso di due gol e ci può stare. Prendo tutte le cose positive viste sul piano del gioco, anche se abbiamo sbagliato tantissimo: abbiamo fatto 3 gol su 17 uomini in più, abbiamo difeso male a uomo in meno e preso dei gol in parità numerica che non dovevamo prendere.

Due tempi, i primi, direi perfetti mentre gli altri due con una velatura di mancanza d’ossigeno; poi Giovanni Merano si è infortunato e non ho potuto farlo entrare. Probabilmente potevo fare toccare l’acqua a qualche giovane ma la partita ha avuto un andamento altalenante per cui non sono riuscito a trovare il momento giusto. “

“