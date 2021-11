Pallacanestro: torna sul parquet il Sea Basket Sanremo che si impone senza problemi a Savona

Cestistica Savonese-Sea Basket Sanremo 28-88 (6-25; 10-50; 14-72)

Sea Basket Sanremo: Balestra 10, Borro 8, Lupi 2, Travkin 17, Moraglia 10, Lodigiani 10, Franceschini 10, Biancheri 7, Faye 4, Goracci 10, Cicconetti. All. Bonino Mauro

Finalmente il ritorno in campo anche per gli Under 17 del Sea Basket Sanremo. Grande emozione, per i ragazzi, al loro ritorno su di un campo in una partita ufficiale.

I ragazzi di Mauro Bonino mettono subito in campo la loro voglia di fare bene. "Siamo molto felici – ha detto - non solo per la vittoria in trasferta. Il gruppo é numeroso e abbiano degli ingressi molto interessanti, oggi faccio i complimenti a Naby e Jordan per il loro brillante esordio. Attendiamo avversari più" pesanti per capire qual é il nostro livello di gioco”.