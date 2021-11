Calcio, Seconda Categoria: Riva Ligure battuto dal Vadino per 2-0. Partita ricca di cartellini rossi: espulsi anche i...guardalinee

Il Vadino batte il Riva Ligure 2-0 e vola a sei punti nella classifica di girone A di Seconda Categoria. Il più classico dei risultati all’inglese confezionato da Ancona e Tomao, con una rete per tempo.

Il centravanti , al ventesimo, con un bel tiro in controbalzo ha infilato la palla nel ‘sette’, poi il fantasista ha chiuso i conti nella ripresa appoggiando in rete il bell’assist di Basso.

Partita caratterizzata da diversi episodi controversi: in primis, le espulsioni di entrambi i… guardalinee. I dirigenti delle due squadre, addetti a coadiuvare l’arbitro come accade nella Seconda Categoria, sono stati allontanati per proteste e dunque sostituiti nell’arco della prima mezz’ora di gioco. Nel finale, il direttore di gara Chamchi ha estratto il cartellino rosso anche all’indirizzo di Prudente, leader difensivo del Vadino.

Il Riva Ligure rimane fermo a quota 4 punti. Un paio di ripartenze nella ripresa, condotte dal tandem Lombrosi-Filardo, non sono bastate ad impensierire la porta difesa da Scola.

Nel dopo-partita, ha parlato Mister Alessandro Giunta soddisfatto per la vittoria ed il secondo clean-sheet consecutivo.