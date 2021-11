Calcio: RG Ticino gela l'Imperia ad un minuto dalla fine. Dopo lo 0-1, l'acceso confronto tra i tifosi neroazzurri e la squadra

IMPERIA - RG TICINO 0-1

Marcatori: 89’ Napoli (T)

IMPERIA - Caruso; Fabbri, Montanari, Petti, Carletti; Giglio cap., Canovi (53' Cassata) , Foti (61’ Bacherotti); Demontis, Foti Coppola; Cappelluzzo.

TICINO - Olivetto; Della Vedova (70’ Baiardi), Fontana, Kambo (87’ Napoli), Makota, Ogliari, Pavesi (90’ Pavesi), Battistello, Rosato, Arcidiacono (83’ Bedetti), Longhi. All. : Celestini

Ammoniti: Petti, Coppola (I), Battistello (T)

Espulsi: Ascoli (allenatore Imperia) al minuto 84 e Carletti (I) al 94’

Recupero: 1' nel primo tempo, 5’ nel secondo

RG Ticino batte l'Imperia al 'Ciccione' per 0-1, con un gol al minuto 89 di Napoli. Un risultato che appesantisce la situazione dei neroazzurri in piena lotta playout.

La partita non è spettacolare, fin dalle prime battute, e l’Imperia fatica a costruire la manovra offensiva nonostante una formazione spregiudicata: Foti viene schierato sulla linea mediana ma si alza per aiutare i trequartisti in fase di possesso. Di fatto, l’Imperia di oggi somiglia molto ad un 4-2-3-1 che però va in difficoltà di fronte alla vivacità del Ticino.

Gli ospiti spingono molto sulla sinistra dove Fabbri appare talvolta insicuro. Il fortino però regge e sulle ripartenze, i nerazzurri provano a fare male. Il terminale Cappelluzzo è, come sempre, encomiabile per il lavoro sporco ma non trova ancora la via del gol dopo cinque partite. Un dato che potrebbe pesare sul morale dell’attaccante , oggi al tiro tre volte nella prima frazione.

La lentezza nella costruzione della manovra fa il paio con un rigore non concesso all’Imperia, dopo un quarto d’ora. Il braccio di Ogliari intercetta in maniera evidente, dentro l’area, il cross di Demontis ma per l’arbitro Vernocchi si può continuare.

A proposito, la direzione è stata piuttosto autoritaria con Vernocchi che ha chiuso un occhio su vari interventi da ambo le parti; in particolare Petti ha rischiato il rosso per un ‘fallaccio’ a centrocampo, poco dopo la mezz’ora, col terreno reso viscido dalla pioggia ad accentuare l’entrata.

RG Ticino ha spaventato più volte Caruso a cavallo dell’intervallo : l'occasione più clamorosa va registrata al 52’ con il palo colpito in girata da Fontana. Anche la conclusione di Makota, poco dopo, ha fatto correre i brividi lungo la schiena di Caruso.

In casa contro una diretta concorrente invischiata nella lotta playout, l’Imperia doveva trovare la vittoria ma il gioco dei verdi ha imbrigliato l’attacco neroazzurro innervosendo i ragazzi di Ascoli. Tanto che a metà ripresa Cassata e Coppola non se le mandano a dire, roba comunque di campo.

Il finale fa emergere tutti i nervi tesi visti nell’arco del match: l’arbitro non sanzione una trattenuta in area su Bacherotti piuttosto evidente su, lanciato a rete. Il pubblico del ‘Ciccione’ si scalda, così come la panchina e ne fa le spese Mister Ascoli. L’Imperia non trova la calma e il Ticino ne approfitta segnando l’1-0 con il neoentrato Napoli al minuto 89.

L’Imperia si getta così all’attacco ma l’ultima speranza di pareggio si infrange sulla traversa, colpita da Demontis. Prima del triplice fischio, l’eccessivo cartellino rosso sventolato a Carletti completa la giornata infelice dell’arbitro e dell’Imperia.

Il Ticino espugna così il ‘Ciccione’ e si prende tre punti, tutto sommato, meritati per lo spirito messo in campo. Dopo la partita, i tifosi imperiesi hanno avuto un confronto con la squadra chiedendo, in buona sostanza, di mostrare più orgoglio e onorare la maglia.