Elezioni a Taggia: lo sguardo verso il futuro de 'Il Passo Giusto', Orengo "Amministrazione ferma, la città viaggia senza direzione" (foto e video)

Prosegue il cammino di Sanremo News verso le elezioni di Taggia nel 2022. Oggi abbiamo sondato l'opinione della opposizione, il gruppo 'Il Passo Giusto', in una intervista in esclusiva con il capogruppo, il consigliere comunale Roberto Orengo. L'INTERVISTA

Vi ricandiderete e avete già trovato un candidato sindaco? "Ci ricandideremo ma non è detto che ci saremo tutti. Io ci sarò e in questo momento stiamo dialogando per trovare un'area allargata che possa essere forte di una proposta importante e quindi allo stesso tempo trovare un candidato sindaco che è possibile a breve possa essere rivelato".

I vostri sono stati 5 anni di opposizione, quindi di controllo e pungolo nei confronti dell'amministrazione Conio, qual è il bilancio? "Non è stato semplice fare opposizione, un po' per via della pandemia che ci ha relegato obbligatoriamente a consigli comunali online dove si perdeva fervore di una assise in presenza. Poi anche per un'attività dell'amministrazione molto blanda. Non essendoci consigli comunali pregni con decisioni sulla città non è stato semplice fare opposizione. Lo abbiamo fatto soprattutto nell'ultimo periodo andando in contrasto con le scelte della maggioranza, sempre nella linea del poter avere proposte che potessero migliorare l'attività di governo della città intera" - risponde Orengo.

Arma di Taggia, il lungomare è stato uno dei primi terreni di scontro nel 2017. "Qui, all'altezza di piazza Marinella, abbiamo la linea di demarcazione tra ciò che è stato fatto, passeggiata nuova con piazza Tiziano Chierotti, i cui lavori sono finiti nel 2012 e la parte vecchia a cui siamo affezionati ma che stride con la parte rifatta. Questo è il peccato primordiale di questa amministrazione. Appena eletta, un mese dopo, in consiglio comunale c'è stato passaggio importantissimo quello del 'Protocollo di Kyoto', 2.5 milioni di euro a interesse 0,25, quindi praticamente gratuito. Dei soldi erano già stati impegnati prendendoli dal vincolo della passeggiata e con il protocollo sarebbero tornati per rifare anche l'ultimo tratto. In consiglio comunale dissi che quello era un treno che passa una volta sola e quell'occasione è persa. Si poteva fare e non si è fatta, la più grande difficoltà per il futuro sarà reperire di nuovo i 2.5 milioni di euro".

Levà, caserme Revelli, poche settimane fa la presentazione del nuovo Istituto Alberghiero una idea di riqualificazione del compendio diversa da quella immaginata dal vostro gruppo. "L'amministrazione riuscì a ottenere il compendio di circa 60mila metri quadrati praticamente a costo zero a fronte di una programmazione e progettazione di tutta l'area nel giro di 3 - 4 anni. Abbiamo l'impressione che tutto questo non sia avvenuto. Oggi non vi sono atti veri di progettazione. Per fortuna la provincia ha ottenuto il finanziamento per la nuova costruzione dell'alberghiero. Questo forse ci salvaguarderà da dover restituire le Caserme al Demanio. Qua c'era la progettazione di fare un campus scolastico sportivo. La provincia ha chiesto al Comune, dove facciamo questo nuovo compendio? E' stato deciso di metterlo nell'unica zona libera, il campetto di calcio. Eppure c'erano molti altri spazi. C'è sembrato che mancasse una programmazione qui come altrove".

Parliamo di lavori pubblici, il viale delle Palme di Arma di Taggia, il nuovo posteggio nella buca. "Sui lavori pubblici poco si è fatto in questi 4 anni e mezzo. L'unica vera opera pubblica fatta è stata il park del viale delle palme. Qui abbiamo una incomprensione. E' stato finanziato il progetto della buca, andando a gara 460mila euro di lavori e oggi dopo due varianti tecniche suppletive, il costo arriverà a 850mila euro. Se il progetto del viale rimarrà così com'è non avremo un incremento di posti ma 6 posti in meno, perchè nel posteggio di via Caboto dovrebbe e a progetto oggi è così, venire un anfiteatro. Questo continuare a riprogettare è mancanza di progettazione iniziale".

Viale delle palme sarà anche la nuova scuola. "E' come avere casa molto grande dove una parte è libera e devi posizionare la cucina nuova e la metti nella cucina vecchia dove di spazio ce n'è pochissimo e vai a stringere tutto lì mentre potresti allargarti nella casa nuova. La casa nuova sono le caserme Revelli. Qui avevamo una opportunità storica tirare giù un muro affacciarci sulla piscina e questo contributo nazionale per la costruzione della nuova scuola. Sono 10 aule che saranno realizzate in questo parallelepipedo che andrà sul viale delle palme e andrà a togliere metà del parco giochi. Tutti gli interventi diventano importanti quando una opera pubblica è nuova in uno spazio che fino al giorno prima non era utilizzato a servizi. Facendola qui avremmo avuto solo guadagno e avremmo progettato il futuro".

Taggia, Santa Caterina - ex giudice di pace, un progetto lasciato in eredità all'amministrazione Conio. "Si è lasciato in eredità all'amministrazione attuale 750mila euro di rigenerazione urbana che comprendevano il rifacimento della piazza e del tetto, opere fatte ma non è stato portato a termine la parte di Santa Caterina, del teatro. Era importante che ci fosse una attrazione culturale forte. Non è avvenuto e dovendo esprimere un giudizio su questa amministrazione non puoi dire altro che è una amministrazione immobile. perchè non sono riusciti a spendere i soldi che ha ricevuto, in quasi 5 anni. Vuol dire che la città è ferma".

Parliamo di Meosu. "Quando accadono questi eventi calamitosi non è semplice intervenire. Lo si fa attivando tutti i finanziamenti. Qui abbiamo avuto un problema di inerzia rispetto al problema delle persone che hanno casa dall'altra parte e non possono raggiungerla. Delle cose bisogna occuparsene non si può aspettare un anno e le persone non possono andare a casa. Una mancanza di considerazione di persone che anche se poche sono ugualmente importanti. Bisogna cercare di ascoltare tutti e non lasciare indietro nessuno. In questo caso qui qualcuno è rimasto indietro rispetto ad altri e altre zone come regione Bruxia dove c'è stato il rifacimento di tutta la strada. Non è mai semplice ma anche solo interessarsene crea un sollievo".