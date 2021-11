Cresce l’attesa per la decima edizione delle 'Ronde Valli Imperiesi': 113 equipaggi pronti alla sfida

Una bella giornata di sole ha accolto gli equipaggi partecipanti alla 10^ Ronde Valli Imperiesi a Calata G. B. Cuneo, Banchina Portuale di Oneglia di Imperia, dove la gara, organizzata dalla Scuderia Imperia Corse, scatterà domani mattina alle ore 07.01 e dove alle 15.43 è previsto l’arrivo della prima vettura concorrente. La manifestazione si svolge nel rispetto delle vigenti normative anti Covid.

Sono 113 gli equipaggi che domani accenderanno la sfida. Non si sono presentati alle verifiche, infatti, due coppie locali, la n° 49, formata da Ugo Pisano e Andrea Demonte (Peugeot 208 – Scuderia dei Fiori), e la n° 71, Dino Gabbiani – Melita Siri (Opel Astra 2.0 Gsi – XRT Scuderia).

Nella mattinata odierna si è svolto lo shakedown (prova delle vetture da gara), negli ultimi 2,65 km della PS, da Colle San Bartolomeo a Caravonica. Nel pomeriggio, invece, gli equipaggi verificati hanno effettuato le ricognizioni sul percorso di gara (208,69 km, 41,20 dei quali relativi di prove speciali) e della prova speciale “Guardiabella”, da Aurigo a Caravonica, di 10,20 km su cui domani transiteranno quattro volte.

I pronostici della vigilia vedono favorite per il successo finale le Citroën DS3 WRC di Simone Miele, fresco vincitore dell’International Rally Cup 2021, e Luca Pedersoli, campione italiano WRC 2019, con la Ford Fiesta WRC dell’elvetico Paolo Sulmoni nel ruolo di outsider. Grande attesa, ad ogni modo, anche per le vetture della Classe R5, tra cui potrebbero emergere i quotati locali Sandro Sottile (Skoda Fabia) e Patrizia Sciascia (Vw Polo) oltre alle Fabia di Mauro Miele, Jacopo Araldo, del monegasco Elio Cortese e del francese Marco Cortese. In caso, probabile, di pioggia, salgono le quotazioni della piccola Peugeot 106 del sempre veloce locale Danilo Ameglio, che sarà in gara con la figlia Michelle.

Il rally sarà seguito da Primocanale, l’emittente televisiva genovese, in collaborazione con l’organizzazione. Per ulteriori informazioni si può consultare il portale dell’organizzazione, all’indirizzo https://www.scuderiaimperiacorse.it/, inviare una e-mail a scuderiaimperiacorse@gmail.com o seguire i profili social Facebook ed Instagram della Scuderia Imperia Corse.

Nel 2011 l’ultima edizione della Ronde Valli Imperiesi disputata con successo finale di "Ino" Corona e Marco Gagliardi (Peugeot 207 Super 2000).