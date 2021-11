Sanremo: nuova organizzazione dell'offerta di roulette francese, il punto di vista del consigliere Stefano Isaia

“In merito alla nuova organizzazione dell'offerta di roulette francese con il Cda aziendale c'è stato un confronto a tratti molto duro ma al contempo costruttivo. Attendiamo ora, fiduciosi, che dalle promesse scaturite durante l’incontro si arrivi in tempi celeri a un accordo che possa portare serenità a tutti i lavoratori della casa da gioco". A dirlo è il consigliere comunale matuziano Stefano Isaia che continua: “Il Cda ha chiesto sacrifici in termini di flessibilità di orario, e noi tutti (Isaia è anche dipendente del Casinò Ndr), al fine di poter garantire sempre e comunque un servizio di massima efficienza per l’utenza, siamo pronti a trovare un accordo. Auspichiamo quindi che i sindacati, al fine di salvaguardare i diritti dei lavoratori, vengano sempre investiti, tempestivamente, delle scelte del consiglio di amministrazione del Casinò”.

“Come consigliere comunale è mio obbligo tutelare il Casinò e la sua operatività a pieno regime essendo la proprietà il Comune stesso di Sanremo. Non solo per i lavoratori e le loro famiglie, ma anche per la città stessa, dove la casa da gioco ha un ruolo chiave e rappresenta un volano prezioso per molte attività”.