Felici e veloci |

Felici & Veloci, la nuova ricetta di Fata Zucchina: mezzaluna al lampone

Colazione col sorriso antiossidante

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché… 👉le antocianine del lampone proteggono il cuore 👉i carboidrati a lento assorbimento del pan-brioche danno energia per ore 👉il ferro del cioccolato fondente contrasta l’anemia 👉il calcio della ricotta agisce a favore del benessere delle ossa Ingredienti (per 4 persone: 1 mezzaluna a testa) 1 manciata abbondante di lamponi freschi

80 g di ricotta vaccina

4 fette di pan-brioche

2 cucchiai di gocce di cioccolato fondente Procedimento FASE 1 Con l’aiuto di un coppapasta, tagliate le fette di pan-brioche a forma rotonda

FASE 2 Mettete ricotta e lamponi (dopo averli lavati) in un frullatore

FASE 3 Frullate fino a ottenere un impasto omogeneo

FASE 4 Mettete 1 cucchiaio della crema ottenuta al centro di ogni fetta di pan-brioche (senza spalmarla), aggiungendovi sopra le gocce di cioccolato

FASE 5 Chiudete ogni fetta di pan-brioche piegandola a metà e schiacciando delicatamente i bordi con i rebbi di una forchetta

FASE 6 Decorate superiormente la mezzaluna con le gocce di cioccolato per disegnare occhi e naso e, con l’avanzo di crema rosa, tracciate un sorriso



Iscriviti alla Chat WhatsApp dedicata alle notizie di GOURMET.

Potrete ricevere sul vostro WhatsApp le notizie che il nostro gruppo Morenews pubblicherà sulla enogastronomia.

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 095 4317

- inviare un messaggio con il testo GOURMET

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP GOURMET sempre al numero 0039 348 095 4317.

Maggiori info CLICCANDO QUI.