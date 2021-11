Sanremo, arrestato 23enne tunisino: deve scontare una condanna per immigrazione clandestina

Dopo averlo raggiunto, gli agenti procedevano ad un accurato controllo, anche con l’ausilio delle banche dati nazionali, dalle quali è emerso che l’uomo, identificato poi per H.B. di 23 anni, risultava destinatario di un ordine di carcerazione, dovendo espiare la pena di otto mesi di reclusione per reati in materia di immigrazione commessi nella città di Perugia.