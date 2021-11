Coronavirus in Liguria: 36 nuovi casi oggi in provincia di Imperia, morta una donna

Sono 232 i nuovi casi registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, a fronte di 14.567 tamponi, di cui 3.750 molecolari e 10.817 antigenici rapidi ovvero ovvero uno ogni 16,16 e quindi il tasso di positività è pari al 6,18%, in diminuzione rispetto a ieri.

In provincia di Imperia i nuovi casi sono 36, a Savona 23 mentre a Genova 115 e a La Spezia 56. Solo due non sono riconducibili alla residenza in Liguria. Nella nostra provincia inoltre, il totale dei positivi ammonta a 395. Rispetto a ieri restano stabili le terapie intensive e si registra una dimissione ospedaliera. Aumenta invece, di 64 unità il dato relativo alle sorveglianze attive. In Liguria sono, in tutto, 103 i pazienti ricoverati e otto sono in terapia intensiva; di questi sette non sono vaccinati mentre uno solo è vaccinato, ma presenta delle comorbidità. Si registra anche un decesso, avvenuto giovedì all'ospedale Galliera dove è morta una donna di 92 anni.

Tamponi processati con test molecolare: 1.754.093 (+3.750)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.040.194 (+10.817)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 117.134 (+232)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.426 (+126)

Casi per provincia di residenza

Imperia 395 (+15)

Savona 452 (+11)

Genova 1.631 (+65)

La Spezia 773 (+29)

Residenti fuori regione o estero 51 (+2)

Altro o in fase di verifica 124 (+4)

Totale 3.426 (+126)

Ospedalizzati: 103 (-1); 8 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 16 (-1); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 22 (+1); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 22 (-1); 3 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 19 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 12 (+2); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 10 (-1); 3 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.899 (+124)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 109.268 (+104)

Deceduti: 4.440 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 881 (+64)

Asl 2 - 533 (+8)

Asl 3 - 443 (+21)

Asl 4 - 510 (+18)

Asl 5 - 433 (+63)

Totale - 2.800 (+174)

Dati vaccinazioni 13/11/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.547.001

Somministrati: 2.346.752

Percentuale: 92%