Università, martedì l'inaugurazione di 'Orientamenti React': atteso il ministro dell'Istruzione Bonetti

Martedì alle 9.30, si svolgerà l'inaugurazione della 26° edizione di “Orientamenti React”, un grande appuntamento a livello nazionale, il primo salone dell’orientamento in Italia, organizzato da Regione Liguria. La tre giorni si svolge in presenza, al Porto Antico di Genova (Magazzini del Cotone).

Il fitto il calendario degli eventi vedrà gli interventi anche del ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti (16 novembre ore 18.30), del Commissario per l’Emergenza Covid-19 Generale Francesco Paolo Figliuolo (18 novembre ore 10.30), del giudice della Corte Costituzionale Francesco Viganò (16 novembre ore 11.30). Il titolo scelto per l’edizione 2021 “REACT” vuole invitare i giovani a reagire e non solo a non subire gli eventi, ma ad essere protagonisti di questo momento storico.