Sanremo: tribuna del 'Comunale' sempre inagibile, interpellanza di Fratelli d'Italia al Sindaco

Il Consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Luca Lombardi, ha presentato una Interpellanza sulla situazione della tribuna coperta dello stadio ‘Comunale’ di Sanremo.

Nella missiva il Consigliere chiede all’Amministrazione se intende veramente effettuare i lavori di ristrutturazione della tribuna coperta nel 2022 e, in caso affermativo, come intende reperire i fondi necessari. Inoltre anche per sapere se l’Amministrazione intenda nel frattempo effettuare un intervento provvisorio sulla copertura della tribuna, in modo da permettere l’aumento della capienza dell’impianto sportivo.

Dopo la partita di domenica tra Sanremese e Novara, infatti, il Presidente della società biancoazzurra aveva lanciato un appello all’Amministrazione per poter svolgere al più presto i lavori alla tribuna, visto che lo stadio attualmente può ospitare un numero ridotto di spettatori, circa 1250, distribuiti nella gradinata Nord scoperta con una capienza di circa 800 posti e nella curva del settore ospiti, con una capienza di circa 450 posti.

Da tempo la tribuna versa in uno stato di totale degrado e precarietà, in particolare per le condizioni del solaio di copertura che si sta sgretolando e sta cadendo a pezzi a causa delle molte infiltrazioni d’acqua e dell’umidità ma anche per le condizioni della facciata, tutta scrostata, dei numerosi serramenti in legno privi di vetri ed, infine, delle ringhiere che non rispondono ai requisiti di sicurezza perché troppo basse.

Criticità che sono state portate all’attenzione dallo stesso Consigliere e dal portavoce cittadino di Fratelli d’Italia, Antonino Consiglio, dopo che l’argomento è stato oggetto di discussione in una riunione del Dipartimento Sport di Fratelli d’Italia.