Sanremo: le sale francesi del Casinò sono riaperte ma l'accordo sindacati-Cda dovrà ancora trovare una 'quadra'

Alla fine la soluzione è quella auspicata da tutti, ma la vicenda non è ancora conclusa. La decisione dell’assemblea dei lavoratori di Cgil, Cisl, Uil e Snalc (l'anticipazione QUI) è stata quella di rientrare al lavoro ma c’è attesa per l’incontro della prossima settimana, probabilmente lunedì, per trovare quello che dovrà essere l’accordo definitivo.

Tutto verte sulla flessibilità dei dipendenti, in modo da consentire all’azienda di riorganizzare comunque il gioco ‘lavorato’, concentrandolo principalmente tra venerdì e domenica, pur trovando una ‘quadra’ e garantire l’apertura pomeridiana anche negli altri giorni.

“Si tratta di un accordo che avremmo voluto fare già 15 giorni fa – ci hanno detto i quattro sindacati – e, sulla base delle idee messe ieri sera sul tavolo, l’azienda ci farà una proposta di accordo, ma la condizione è quella dell’apertura delle sale francesi prima della decisione presa dal Cda”. Si tratta dell’apertura dal lunedì alla domenica come in precedenza, ma servirà una flessibilità dei dipendenti che è stata messa sul tavolo dai sindacati. Ovviamente bisognerà capire se ci saranno gli spazi per l’apertura data dalle parti ma, nel frattempo, da oggi pomeriggio il Casinò ha visto la riapertura dei tavoli, che erano ferma da sabato 30 ottobre scorso.

Dal suo è intervenuto anche il sindacato Ugl, che ha espresso soddisfazione per la riapertura delle sale da gioco: “Avevamo già dato la disponibilità, da parte dei nostri iscritti, mediante la revoca dello sciopero. E' sempre stato il nostro principale obiettivo quello della riapertura delle sale. Ringraziamo tutti i lavoratori, di tutti i reparti del Casinò, per queste scelte che sono costate e costeranno ulteriori sacrifici. Convinti finalmente, della raggiunta unità tra lavoratori e direzione, nell'interesse della continuità aziendale, confermiamo la piena disponibilità e fiducia all’attuale Cda. Il ripristino delle corrette relazioni sindacali è per noi il risultato più importante. Abbiamo già programmato con l'azienda incontri riguardanti tutti i reparti aziendali”.