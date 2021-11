Sanremo: l'assemblea dei dipendenti del Casinò ha deciso, stop allo sciopero oggi i tavoli riapriranno

E’ stato revocato lo sciopero dei dipendenti del gioco ‘lavorato’ al Casinò di Sanremo. Questa la decisione presa poco fa, al termine dell’assemblea dei lavori aderenti alle quattro sigle che, da due settimane avevano proclamato l’astensione dal lavoro, dopo la decisione del Cda dell’azzardo matuziano di chiudere le sale francesi dal lunedì al giovedì, nelle ore pomeridiane.

E’ stata un’altra riunione particolarmente ‘calda’, quella di questa mattina alla Federazione Operaia di via Corradi e, anche se alla fine Cgil, Cisl, Uil e Snalc hanno deciso di sospendere lo sciopero, in molti tra i dipendenti non erano d’accordo. La decisione di questa mattina è sicuramente figlia della riunione di ieri tra sindacati e Cda del Casinò, che avevano trovato qualche punto di incontro, che dovrà però essere affinato la prossima settimana, quando le parti si sono date appuntamento.