Commercio: la Regione approva la deroga pro ‘Black Friday’, Benveduti “Occasione per un mercato colpito dalla crisi”

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Commercio Andrea Benveduti, ha approvato la deroga alla legge regionale che consentirà la vendita promozionale in occasione del Black Friday del 26 novembre prossimo.

La Legge regionale stabilisce, al comma 2 dell'articolo 113, che non possono essere effettuate vendite promozionali nei quaranta giorni antecedenti le vendite di fine stagione o saldi, divieto che decorre dal 26 novembre per i saldi invernali 2022, di cui è previsto l'inizio mercoledì 5 gennaio.

“La crisi economica, innescata dal Covid-19 – spiega l’assessore Benveduti – ha ulteriormente aggravato la tenuta di un tessuto imprenditoriale già fragile. Abbiamo pertanto ritenuto necessario assecondare le richieste di deroga avanzate dalle associazioni di categoria, considerando l’evento commerciale di caratura internazionale un'occasione per vivacizzare il comparto, prima del periodo natalizio, per acquistare beni a condizioni particolarmente vantaggiose, in soccorso delle attività commerciali, che hanno subito in questo periodo storico una forte riduzione di incassi”.

Gli Assessori al lavoro regionali ricordano che “negli esiti appena pubblicati, quel Comitato ha sottolineato come l'aver iniziato l'erogazione monetaria senza aver prima provveduto a mettere in grado i servizi - centri per l'impiego, servizi sociali territoriali - di far fronte ai nuovi compiti loro assegnati ha avuto le sue buone motivazioni nel desiderio di non tardare oltre a far fronte ai bisogni materiali di chi si trovava in povertà. Ma ha fortemente disallineato sostegno monetario e iniziative di attivazione, una situazione ulteriormente peggiorata con la pandemia”.

In altre parole, nel varare la misura del RdC si è posta più enfasi all'erogazione del sussidio che al suo funzionamento come misura di supporto all'inserimento lavorativo. Lo stesso Comitato ha rilevato altre criticità del reddito di cittadinanza - ricordano ancora gli assessori - nella sua declinazione di politica attiva del lavoro in particolare: la definizione di offerta congrua, gli incentivi al lavoro. Non addita le Regioni per gli insuccessi del RdC le cui difficoltà attuative potrebbero persino ripetersi nella realizzazione del nuovo programma di politica attiva denominato GOL, previsto dal PNRR quale linea di intervento nell'ambito della Riforma delle Politiche attive del lavoro e formazione. “Il progetto GOL - concludono i responsabili regionali - è un'altra occasione che non può essere sprecata e che richiede l'impiego delle migliori energie del Paese, oltre che la leale e soprattutto vera collaborazione istituzionale tra Stato e Regioni. L'auspicio è che queste energie siano spese unicamente per dotare i nostri mercati territoriali del lavoro di efficaci sistemi di politiche attive per il lavoro, piuttosto che per precostituirsi alibi di altri fallimenti”.