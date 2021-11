In città cantanti over36 dall'Italia e dall'estero per la 5ª edizione di ‘Sanremo Senior’, sabato sera la finalissima al Teatro del Casinò (Foto)

Dopo Sanremo Junior e il GEF, la città si apre a un altro concorso che spalanca le porte del palco a cantanti da tutta Italia e anche dall’estero. Al Teatro del Casinò va in scena la 5ª edizione di ‘Sanremo Senior’, il concorso aperto a interpreti e cantautori over 36.



L’evento ha preso il via questa mattina con la presentazione dei 32 partecipanti di fronte all’organizzatore Paolo Alberti e ai componenti della giuria, presieduta dal Maestro Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso, direttore della Banda Nazionale della Guardia di Finanza: Franco Fasano (cantante, autore, compositore), Alessandro Enrico Bellati, Elena Moriggia e Manuela Gaslini. I concorrenti provengono da 12 regioni (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto) con tanto di concorrenti in arrivo da Canada, Gran Bretagna, Spagna e Stati Uniti.



L’esordio sul palco è fissato per questa sera, alle 12, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo per la prima semifinale, mentre domani pomeriggio, alle 15, sarà in programma la seconda semifinale.

L’appuntamento per la finalissima è fissato per sabato sera, alle 21, sempre al Teatro dell’Opera del Casinò con entrata libera fino all’esaurimento dei posti.

Le serate saranno presentate da Maurilio Giordana con Elisa Benedetta Marinoni. Le esibizioni saranno trasmesse in streaming sulla pagina Facebook di Sanremo Senior.

Categoria interpreti (36/59 anni): Sonia Calvani (Crema), Paola Cantoro (San Giorgio Jonico - TA), Alessandra Catalano (Imperia), Claudia Gervasi (Arezzo), Giuliana Importa (Potenza), Isabella Ipsaro Passione (Gambellara - VI), Olga Markova (Russia), Diana Menegoni (Pomezia - RM), Paola Petillo (San Giorgio a Cremano - NA), Rosa Rizza (Pachino - SR), Giovanna Russo (Foggia), Stefano Solderà (Nervosa della Battaglia - TV), Claudia Venturi (Grosseto)

Categoria interpreti (over 59 anni): Amanda Elkan (USA)

Categoria cantautori (36/59 anni): Viana Cantoni (Rota d’magna - BG), Michele Cordani (Calendasco - PC), Maria Grazia Costarelli (Rio Marina, Isola d’Elba - LI), Diego Guerci (Ripalta Cremasca - CR), Laura Lazzara (Albenga - SV), Francesco Marzolla (Cavarzere - VE), Tony Nevoso (Silvi - TE), Moreno Ruzzon (Codevigo - PD), Martina Spadaio (Duino Aurisina - TS), Eleonora Stolsi (InghilterraI, Diego Toscano (Rivalta di Torino - TO), Andrey Tsybine (Canada)

Categoria cantautori (oltre 59 anni): Franco Catellani (Fabbrico - RE), Anna Lorena Lovison (Campagnola di Brugine - PD), Maurizio Mascarello (Casale Litta - VA), Ivo Peresson (Legnaro - PD), Andrea Scatolero (Genova), Antonio Somma (Pozzuoli - NA)