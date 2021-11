Arma di Taggia: da venerdì 10 dicembre dopo il ridimensionamento dello scorso anno torna 'Natale a Villa Boselli'

Dopo l'edizione 2020, fortemente ridimensionata a causa delle restrizioni legate alla pandemia, quella del 2021 ritorna nella sua versione originale, quando il centro cittadino si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio, pronto a regalare fantastiche emozioni ai bambini di tutta Taggia e dintorni.

Si parte quindi venerdì 10 dicembre alle 16,45, nel giardino di Villa Boselli, con l'inaugurazione del villaggio, il saluto delle autorità locali, l'esibizione degli allievi della scuola di canto e musica House Voice di Monia Russo, l'accensione dell'albero, ed un rinfresco con la tradizionale cioccolata calda. Sabato 11, dalle 10 alle 18, il programma sarà davvero ricco: il giardino della Villa si trasformerà in un variegato mercatino a tema natalizio. Le strade adiacenti, invece, si riempiranno di tantissime attrazioni, come i gonfiabili, spettacoli di magia e giocoleria, stand educativi, trucca bimbi, l'immancabile merenda offerta dai commercianti e curata dal Lions Club di Arma di Taggia. Direttamente dal cuore del nostro entroterra, inoltre, Magda ed Andrea, meglio conosciuti come il team di “Wildlife in Valle Argentina”, ci porteranno alla scoperta dei luoghi incantevoli nascosti alle spalle del nostro mare. L'immancabile protagonista della festa sarà Babbo Natale che, scortato da una schiera di mascotte, arriverà in Villa nel primo pomeriggio e si intratterrà per il resto della giornata assieme ai bimbi.

Animatore della 2 giorni sarà ancora una volta Gianni Rossi, divenuto ormai partner fisso della festa. Non mancherà inoltre il consueto spazio dedicato alla solidarietà: le associazioni che operano sul territorio a favore di chi è meno fortunato, saranno presenti con i loro stand dove si potrà trovare materiale informativo oltre ad alcune idee regalo solidali. E non finisce qui, perché quest'anno si triplica: nel pomeriggio di mercoledì 8 dicembre i ragazzi del Comitato, forti del successo ottenuto l'anno scorso, hanno deciso di replicare l'esperienza, e percorreranno nuovamente le vie principali del comune per portare un piccolo omaggio a tutti i bambini che troveranno lungo il percorso, e per invitarli al doppio appuntamento di pochi giorni dopo. La festa, in tutti i suoi momenti, adotterà tutti gli accorgimenti previsti dalle normative anti Covid.

Il Comitato organizzatore ringrazia tutti quanti hanno deciso di donare il proprio supporto economico, che rimane la colonna portante che sostiene la buona riuscita della festa. "Commercianti, professionisti e privati cittadini - ha detto Riccardo Actis Presidente dell’associazione 'Natale a Villa Boselli' - nonostante il momento non favorevole che sta attraversando il Paese, continuano a sostenere questo gruppo di mamme e papà che ormai da 8 anni hanno deciso di mettersi in gioco e regalare una momenti magici ai bambini della comunità. Un ringraziamento particolare va inoltre all'Amministrazione Comunale e a Regione Liguria che, come ogni anno, hanno sposato l’iniziativa".

L’assessore regionale Marco Scajola afferma: ”Da anni seguo da vicino il comitato Natale a Villa Boselli e l’impegno degli organizzatori nel creare l’atmosfera natalizia nel centro di Arma di Taggia, intrattenere i bimbi e genitori ed al contempo promuove il nostro territorio. Un ringraziamento agli organizzatori per il lavoro svolto con passione per realizzare un evento che regala serenità e che rappresenta un momento di aggregazione importante per la comunità".

"Natale a Villa Boselli - aggiunge il vice presidente e assessore regionale all'Agricoltura e alla Promozione Territoriale Alessandro Piana - è un'iniziativa capace di veicolare sul territorio i valori e la gioia delle festività dando un segnale di attenzione alle famiglie e ai bambini. La manifestazione, che l' anno scorso ha rivisto la formula per la pandemia, anche quest'anno si effettuerà in piena sicurezza, ma sarà ancora più ricca e diversificata. Il sostegno di Regione Liguria sottolinea l'importanza del lavoro degli organizzatori, la ripartenza e la voglia di ritrovarsi".

Il Consigliere regionale Chiara Cerri commenta: "Natale a Villa Boselli è un’iniziativa che mi sta particolarmente a cuore, a cui partecipo dal 2014, anno della prima edizione. Ho supportato la manifestazione prima partecipando come cittadina, poi come vicesindaco e ora come Consigliere Regionale, ma soprattutto come mamma. Regalare la magia del Natale ai bambini della nostra comunità e vedere rinnovato ogni anno lo stupore nei loro occhi ripaga dello sforzo che ogni anno i genitori del comitato compiono. Grazie davvero per il vostro impegno".