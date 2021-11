Diano San Pietro: scolaro eccessivamente 'irrequieto', mamme preoccupate chiedono un intervento al Provveditorato

La mamma di uno studenti di Diano San Pietro ci ha scritto per una problematica emersa in una classe per l'arrivo di un bambino con problemi comportamentali e particolarmente impetuoso rispetto agli altri bambini.

Da quel giorno, la quasi totalità delle mamme si sono attivate per capire effettivamente come poter risolvere la situazione, rispettando comunque l'inclusione del bambino: hanno chiesto più volte un incontro con tutti i genitori dei 24 bambini insieme alle maestre di ruolo, quella di sostegno (la quale non riesce fisicamente a contenere gli impulsi del bambino) e con la Preside tramite mail e Pec. A oggi il colloquio non è stato ancora fissato ma, come unica risposta i genitori hanno avuto solo quella che “Sarà un percorso lungo”.

“La situazione è diventata insostenibile – ci ha detto la mamma - a tal punto che, quando le altre prendono i propri figli all'uscita non chiedono come è andata a scuola ma, piuttosto come è andata con il bambino, visto i vari episodi che sino ad oggi sono successi (calci, pugni, bastoni in classe, pietra lanciata dalla finestra e addirittura bestemmie e parolacce). I bambini sono completamente confusi e destabilizzati da questo comportamento. E' vero hanno 8 anni e dovrebbero capire le difficoltà del bambino, ma non possiamo neppure pretendere che alla loro età debbano diventare dei piccoli ‘psicoterapeuti’ di se stessi e gestire questa situazione con estrema tranquillità”.

“Da qualche anno ci sentiamo dire ‘andrà tutto bene’ – prosegue la donna - questo motto però, dopo 45 giorni, nell'ambito della classe, a quanto pare non ha funzionato. Ora i genitori si trovano dei figli che piangono sulla soglia di casa o della scuola, dove non vogliono andare. Si ritrovano dei figli che, spesso, confondono la differenza tra il bene e il male e che, vista la loro età, spesso emulano il comportamento sbagliato ma, ancor peggio si ritroveranno dei figli ‘ignoranti’ poiché la didattica e il programma ministeriale, in questa situazione attuale, non potrà mai andare avanti”.

“Abbiamo deciso di scrivere – termina la donna - sperando che con questo gesto ‘estremo’ le varie istituzioni scolastiche (scuola, assessore all'istruzione ed provveditorato) intervengano per trovare possibili soluzioni così da poter dare ed assicurare alle famiglie giustamente preoccupate le risposte sia per consentire a tutti un livello adeguato di istruzione ed a garantire la sicurezza sia fisica che verbale”.