Coronavirus: dati stabili quest'oggi in provincia e regione, nell'imperiese 30 nuovi contagiati

Numeri stazionari quest’oggi in relazione al Covid-19 nella nostra regione, con tasso di positività stabile così come i ricoveri. Sono infatti 226 i nuovi contagiati nella nostra regione, in relazione a 3.518 tamponi molecolari eseguiti (oltre ai 9.678 antigenici rapidi) ovvero uno ogni 15,56 pari al 6,42%.

A causa del riallineamento dei dati di Alisa, dopo alcuni problemi informatici, sono stati inseriti 9 positivi in più, relativo al periodo 3-9 novembre. Nella nostra provincia si registrano 30 nuovi contagiati, rispetto ai 48 del savonese, i 104 di Genova e i 53 di Spezia.

Oggi si registrano purtroppo quattro morti, relativi al periodo compreso tra il 3 novembre e mercoledì scorso. Si tratta di un uomo di 54 anni, una donna di 71 e un altro uomo di 77 anni della provincia di Savona. E di un uomo di 96 di Genova.

Tamponi processati con test molecolare: 1.750.343 (+3.518)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 1.029.377 (+9.678)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 116.902 (+235)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.300 (+123)

Casi per provincia di residenza

Imperia 380 (+6)

Savona 441 (+27)

Genova 1.566 (+62)

La Spezia 744 (+28)

Residenti fuori regione o estero 49 (+1)

Altro o in fase di verifica 120 (-1)

Totale 3.300 (+123)

Ospedalizzati: 104 (-7); 9 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 17 (-); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 21 (-1); nessuno in terapia intensiva

San Martino - 24 (-1); 4 (-) in terapia intensiva

Galliera - 19 (-4); 1 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 10 (+1); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 11 (-2); 3 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.775 (+95)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 109.163 (+108)

Deceduti: 4.439 (+4)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 817 (-13)

Asl 2 - 525 (+31)

Asl 3 - 422 (+58)

Asl 4 - 492 (+18)

Asl 5 - 370 (+34)

Totale - 2.626 (+128)

Dati vaccinazioni 12/11/2021 ore 13

Consegnati (fonte governativa): 2.547.001

Somministrati: 2.341.383

Percentuale: 92%