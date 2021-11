Ventimiglia: iniziati i lavori di pulizia e abbattimento di opere abusive in zone degradate e sul Roya (Foto)

Sono iniziati a Ventimiglia una serie di interventi per una pulizia radicale e l'abbattimento di opere abusive in alcune zone particolarmente in degrado. Il lavoro sta procedendo, nonostante il controllo non sia particolarmente facile per il Comune e per le forze dell’ordine.

"Il territorio è molto ampio – evidenzia il Sindaco, Gaetano Scullino - e non è di facile controllo, soprattutto nelle frazioni e in alcune parti della città. Vi sono poi alcune zone che negli anni passati, già a partire dagli anni '70, vi sono stati fenomeni di occupazione abusiva, particolarmente lungo gli argini del fiume Roya".

Il primo cittadino sta coordinando personalmente, insieme all’Assessore Matteo De Villa, l’opera che è stata messa in atto e che è visibile nelle foto. "In questo caso – confermano i due Amministratori – si tratta della zona di Peglia dove siamo intervenuti in modo massiccio per lo smantellamento e la pulizia di una area a fianco allo zona sgambettamento cani".

"In settimana eravamo già intervenuti per togliere macchine abbandonate – terminano Scullino e De Villa – ma chiediamo sostegno e collaborazione da parte di tutti i cittadini, solo tutti insieme possiamo controllare un territorio vasto come il nostro".