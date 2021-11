Sanremo: muro di sostegno 'spanciato' in via Galilei, importanti lavori di consolidamento (Foto)

Sono in corso di svolgimento i lavori dell’impresa ‘Soil Nailing’ di Vicenza per ovviare ai problemi di un muro di sostegno, al civico 88 di via Galileo Galilei a Sanremo che, nel tempo era ‘spanciato’ e rischiava di crollare proprio sotto l’importante strada di collegamento, tra l’altro particolarmente popolata.

In queste ore l’azienda veneta, specializzata in interventi di questo genere sta realizzando la chiodatura passiva con barre auto perforanti per poi passare al consolidamento totale del muro. I lavori, iniziati il 25 ottobre scorso, costeranno al comune 90mila euro ma risultato ovviamente fondamentali per evitare guai peggiori in caso di maltempo.

Dovrebbero terminare entro fine anno.