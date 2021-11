Sanremo: l’Assessore Gianni Berrino parteciperà oggi alla commemorazione in onore dei Caduti di Nassiriya

Alle 17 l’Assessore Berrino sarà presente al Monumento ai Caduti di Nassiriya di via Nino Bixio per la deposizione di una corona di alloro offerta dal Lions Club Sanremo Host e, a seguire alle 18.15, alla Concattedrale di San Siro per la Santa Messa Solenne celebrata da Monsignor Antonio Arnaldi, vicario generale della diocesi.

“É doveroso omaggiare la memoria di chi - afferma l’assessore Berrino - ha sacrificato la propria esistenza per garantire pace e libertà in un Paese stremato da anni di dittatura. Quella drammatica giornata è stata una delle più dure della storia della nostra nazione del dopo guerra. Voglio esprimere un commosso ricordo delle vittime di Nassiriya e profonda vicinanza alle forze dell’ordine e militari che, tanto in patria quanto nei paesi esteri, sono impegnate quotidianamente al servizio delle comunità per garantirne la sicurezza”.