Sanremo dà il via alla rivoluzione green: arrivano le prime colonnine elettriche al Palafiori

A Sanremo è iniziata la rivoluzione della mobilità green. Al Palafiori stanno iniziando i lavori per l’installazione delle prime colonnine per la ricarica delle vetture elettriche, saranno presenti al piano -1 della struttura e serviranno per due posti auto in contemporanea.



Il lavoro rientra nel bando che il Comune di Sanremo ha assegnato in estate alla UnoTech, azienda del gruppo UnoEnergy. Un intervento a costo zero per palazzo Bellevue e che vede la concessione del suolo a UnoTech per i prossimi otto anni.

Il maxi progetto green prevede, poi, l’installazione di altre colonnine (sempre per due posti auto) in via San Francesco e via Ruffini. Poi il via all’installazione per la ricarica delle biciclette elettriche a Pian di nave e al Morgana. Infine la grande novità: le panchine fotovoltaiche. La prima si vedrà in piazza Colombo e, grazie all’alimentazione con i pannelli solari, permetterà di ricaricare smartphone e tablet.

In totale il banco porterà a Sanremo: dieci postazioni di ricarica auto (per due auto ciascuna), due postazioni biciclette e due panchine fotovoltaiche.