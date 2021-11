Ospedaletti: da oggi la Municipale ha un mezzo con barella e defibrillatore, donazione del benefattore Pulvirenti (Foto)

Inaugurato un nuovo mezzo della Polizia Municipale di Ospedaletti, che avrà in dotazione anche un defibrillatore e una barella, che potrà servire in caso di soccorsi. L’auto, che è ibrida e quindi alimentata anche elettricamente, è stata donata da Salvatore Pulvirenti, nato a Catania nel 1937 e morto a fine marzo 2019 a Bordighera, che ha incluso anche il Comune di Ospedaletti nell'elenco di beneficiari del lascito.

All'apertura del suo testamento olografo, il notaio incaricato ha scoperto un elenco di comuni, parrocchie, cliniche, enti pubblici cui è andata l'eredità formata da denaro, beni mobili ed immobili. Tra chi beneficia del lascito c'è anche la parrocchia ospedalettese di San Giovanni Battista che ha eredita un appartamento a Bordighera mentre il Comune ha ricevuto dal benefattore Pulvirenti circa 94.000 euro.

I soldi, secondo le disposizioni testamentarie, dovevano essere destinati all'acquisto di un mezzo di emergenza per il soccorso di persone. Il Comune ha deciso di acquistare il mezzo per la Polizia Municipale inaugurato oggi e un altro per interventi in zone particolarmente impervie della locale Protezione Civile con destinazione di polis occorso.