Ospedaletti: a breve arriveranno quattro colonnine di ricarica rapida per le auto elettriche (Video)

La città di Ospedaletti ha oggi un mezzo della Polizia Locale con defibrillatore e barella a bordo. Il mezzo è ibrido e quindi potrà funzionare elettricamente, ma il Sindaco ha anche annunciato l’apertura alla mobilità elettrica.

Il Sindaco Cimiotti ha annunciato che, a breve, la città avrà una sua colonnina di ricarica: “Siamo in contatto con Enel – ha detto – e abbiamo già presentato i progetti per avere quattro colonne per la ricarica veloce. Il problema principale riguarda la cabina di trasformazione che di sufficiente potenza per caricare rapidamente le auto”.

Anche per la città delle rose è l’inizio della nuova era per la mobilità ecologica. Al momento non ci sono ancora i tempi di installazione: “Molto dipende da quali saranno i luoghi dove verranno installate le nuove colonnine. Si sta pensando a piazza Nassiriya, al piazzale del Byblos o piazza Europa”.