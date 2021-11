Domenica 27, 25° appuntamento con la colletta alimentare: ecco come e dove donare

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare, compie 25 anni e torna anche in presenza il prossimo 27 novembre. Testimonial d’eccezione dell’iniziativa Giorgio Chiellini, che ha deciso di sostenere Banco Alimentare con uno spot, realizzato dall’agenzia Mate, che andrà in onda sulle TV nazionali e locali, sui social e sul sito di Banco Alimentare. Il capitano della Nazionale di calcio si appella alla generosità degli italiani, che in questo quarto di secolo hanno partecipato alla Colletta Alimentare donando oltre 172.074 tonnellate di alimenti, un aiuto reale e prezioso per le tante persone in povertà alimentare.

L’invito di Chiellini è di recarsi sabato 27 novembre negli 11.000 supermercati aderenti all’iniziativa dove 145.000 volontari, distanziati e muniti di green pass, inviteranno a comprare prodotti a lunga conservazione: omogeneizzati alla frutta, tonno e carne in scatola, olio, legumi, pelat. Il cibo donato donato sarà poi distribuito alle 7.600 strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, comunità per i minori, banchi di solidarietà, centri d’accoglienza ecc..) che sostengono quasi 1.700.000 persone.

“Siamo grati di avere un testimonial come Giorgio Chiellini che ha sempre dimostrato come, con passione, dedizione e sacrificio, lavorando in squadra, si possano raggiungere grandi risultati. È il tentativo quotidiano di Banco Alimentare per rispondere ad un bisogno che continua a crescere - afferma Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus -. La Colletta Alimentare è la giornata in cui chiediamo a tutti di fare squadra con noi. Abbiamo visto in questi 24 anni come un atto semplice e concreto come donare una spesa a chi è in difficoltà, sia alla portata di tutti e arricchisca ognuno di noi”.

Anche in Liguria si avverte l’esigenza di intervenire sul fronte del bisogno alimentare. “Quest’anno nella nostra regione - afferma Gabriella Andraghetti, Presidente del Banco Alimentare della Liguria - sono già state distribuite 2490 tonnellate di alimenti a 381 strutture caritative che assistono 62.500 persone bisognose”.

Per chi non riuscisse a recarsi in uno dei punti vendita aderenti, sarà possibile donare la spesa anche online dal 29 novembre al 10 dicembre su Amazon.it/bancoalimentare. Da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre la Colletta Alimentare continuerà anche attraverso le Charity Card di Epipoli, da 2, 5 o 10 euro, che potranno essere acquistate nei supermercati aderenti all’iniziativa oppure online sul sito www.mygiftcard.it. Le donazioni saranno poi convertite in alimenti.

La Colletta Alimentare, gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri 2021 indetta da Papa Francesco, è resa possibile grazie alla collaborazione con Esercito, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Bersaglieri, Società di San Vincenzo De Paoli, Compagnia delle Opere Sociali e altre associazioni caritative. Per conoscere i punti vendita aderenti l’invito è a visitare il sito http:// www.colletta.bancoalimentare.it.

Ecco i punti aderenti in provincia di Imperia:

ARMA T. BASKO VIA DELLA CORNICE 29

Bordighera CARREFOUR VIA LIBERTA' 8/10

Camporosso EKOM VIA BRAIE, 276

Camporosso MERCATO' LOCAL VIA BRAIE 297

Camporosso MERCATO' Via Oberto D'Oria (traversa di via Braie)

Diano Castello BASKO VIA DIANO S. PIETRO 111

Imperia CARREFOUR VIA GIANNETTI 4

Imperia EKOM VIA BREA, 45

Imperia EUROSPIN Via Argine sinistro 158

Imperia EUROSPIN Via degli Ulivi 9

Imperia PENNY MARKET Via Tommaso Littardi, 172

Imperia BASKO VIA V. GAVI, 2

Imperia LIDL Via dei Mirti,

Pontedassio BENNET VIA NAZIONALE

PONTEDASSIO EKOM VIA NAZIONALE, 44

Riva Ligure LIDL Via Aurelia

San Bartolomeo al Mare EUROSPIN Via Lungomare delle Nazioni 2

Sanremo CARREFOUR VIA AURELIA 3 FRAZ BUSSANA

Sanremo PENNY MARKET Via Nino Bixio, 37

Sanremo CARREFOUR CORSO MARCONI 152

Saremo CARREFOUR Corso Garibaldi 135

Sanremo EUROSPIN Via S. Francesco 109

Sanremo LIDL Corso Guglielmo Marconi

Sanremo EUROSPIN Via Martiri della Libertà 304

Sanremo BASKO VIA S. FRANCESCO, 43

Taggia CARREFOUR VIA STAZIONE 31

Taggia CARREFOUR via del Piano

Taggia LIDL Via San Francesco

Taggia Fraz. Arma EUROSPIN Via del Piano - Regione Doneghe

Vallecrosia EUROSPIN Via Cristoforo Colombo 10

Ventimiglia CARREFOUR VIA ROMA, 22/A

Ventimiglia EUROSPIN C.so Limone Piemonte 12

Ventimiglia LIDL Corso Limone Piemonte