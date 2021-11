Diano Castello aderisce al Progetto 'Lavanda della Riviera dei Fiori', sono 38 i Comuni che fanno parte del sodalizio

Continua a crescere il numero di Comuni che scelgono di aderire al progetto Lavanda della Riviera dei Fiori® raggiungendo quota 38. È di qualche giorno fa la notizia che anche il Comune di Diano Castello è entrato a far parte del sodalizio

È la stessa Amministrazione a darne notizia: "Diano Castello aderisce all'Associazione Produttori Lavanda Riviera dei Fiori, un'idea volta alla valorizzazione del patrimonio e della storia locale. L'adesione dell'Ente a tale associazione permetterà ai produttori di lavanda situati nel territorio comunale di coltivare la lavanda 'Officinalis IMPERIA', uno speciale tipo di lavanda senza canfora e perciò edibile e particolarmente adatta per l'uso in ricette sia dolci che salate".

"Si tratta di una adesione particolarmente importante - commenta il coordinatore del progetto Cesare Bollani - Diano Castello è una realtà particolarmente incentrata sulle attività agricole: non a caso è sede di coltivazioni di ulivi per la produzione di olio e di vitigni per la produzione del Vermentino. A questo oggi si aggiunge anche la coltivazione della Lavanda Officinalis IMPERIA che va ad incrementare ulteriormente la varietà di produzioni".