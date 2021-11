Bordighera dovrà entrare in Rivieracqua: anche l'opposizione è preoccupata per i problemi della società

Bordighera entra in Rivieracqua dopo che il ricorso, presentato dall’amministrazione, è stato respinto dal Consiglio di Stato. La preoccupazione adesso, come segnalato dal Sindaco Ingenito, riguarda l’aumento della tariffazione e la tutela professionale dei dipendenti comunali. La voce che proviene dai banchi dell’opposizione esprime il medesimo pensiero.

Con la giunta guidata dall’ex Sindaco della città delle palme, Giacomo Pallanca, era stata intrapresa la strada che poi ha condotto al ricorso condiviso dalla giunta Ingenito, portato in Consiglio di Stato. Pallanca sostiene che saranno portati avanti i discorsi riguardanti la tutela degli operai e dipendenti comunali così come il capitolo tariffazione. Punti in cui converge, come detto, anche l’idea dell’attuale giunta e di tutto il Consiglio: “La mia amministrazione - ha detto Pallanca - ha visto percorrere una strada che era quella di non entrare in Rivieracqua o perlomeno c’erano delle grandi perplessità sulla capacità gestionale e infatti i risultati ci hanno dato ragione, questa sentenza è la pietra tombale su quelle che erano le volontà amministrative, mie, e quelle portate avanti dall’attuale giunta, prendiamo atto di quanto stabilito dal Consiglio di Stato. Faremo valere quello che noi portiamo all’interno, questa è una scelta condivisa da tutto il Consiglio, vanno fatte delle valutazioni, dobbiamo pianificare con la società quali sono le progettualità rivolte al Comune di Bordighera e in secondo luogo c’è la parte tariffaria che vede Bordighera avere forse le tariffe più basse della provincia. Questo comporterà invece un aumento che, per quanto ci fosse stato garantito che fosse graduale negli anni, in realtà potrebbe essere molto alto a seconda di determinate categorie perché è l’aumento medio annuale, dovrebbero esserci rimodulazioni a ribasso per alcune utenze e per altre molto più elevato".

"Su questo - ha terminato - vogliamo andare a discutere, così come sulla tutela dei nostri dipendenti che operano nel settore, tutela anche sulla funzionalità del servizio sempre stato comunale. I dipendenti sono coloro che conoscono perfettamente le criticità e dove intervenire quando ci sono dei problemi. Il Sindaco a breve - conclude - immagino, convocherà anche le minoranze per esporre le strategie, e vedremo l’evolversi giorno dopo giorno".

Della stessa idea è il Consigliere di opposizione Massimiliano Bassi, i punti fondamentali sono gli stessi, dipendenti e tariffazione. Si cercherà di dialogare con la società: “Dispiace per i nostri cittadini, per i nostri dipendenti, eravamo stati noi, con la giunta Pallanca, a perseguire la strada al Consiglio di Stato sapendo che ci sarebbero state poche possibilità , però ci abbiamo provato. Le motivazioni le avevamo per tenerci caro il nostro acquedotto che tanto è costato ai nostri nonni e a i nostri cittadini, in fin dei conti se lo sono pagato loro, io penso ai coltivatori diretti che adesso si troveranno un aumento in bolletta, sentendo quello che è capitato nei comuni vicini, sarebbe un altro danno oltre alle altre calamità e alla scarsità del lavoro. Con il Sindaco si era parlato, con il nostro delegato l’architetto Pallanca - prosegue - della tutela degli operai, che conoscono perfettamente quella che è l’impiantistica. Questo è uno dei paletti insieme al discorso della tariffazione. Il Sindaco li ha giustamente proposti ed era della nostra stessa idea, anche lui ha cercato di fare di tutto per vedere se si può portare a casa almeno questo risultato. Portiamo una struttura - ha concluso - che è conosciuta a tutti, grazie al nostro acquedotto anche nel 2003 durante la crisi idrica, non abbiamo avuto nessun tipo di problema, per fortuna i nostri nonni avevano costruito in quel punto una stazione di sollevamento fantastica”.

Dello stesso avviso è Mara Lorenzi, confluisce in quelli che sono stati i discorsi precedenti, sostanzialmente, anche la sua idea: “Il ricorso era stato iniziato dalla precedente amministrazione ed era giustissimo aspettare come il Consiglio di Stato si sarebbe pronunciato, era naturale ci fosse probabilità che venisse respinto, - detto Mara Lorenzi - il problema secondo me è che ci troviamo ad entrare in un organismo che ha avuto talmente tanti problemi in questi anni che ci lascia timorosi. Accettiamo il principio generale che si debba entrare in questi gruppi multicomunali, siamo timorosi per le problematiche manifestate dall’Ente durante questi anni, in parte giustificate dal fatto che c’è stato un ritardo da parte dei comuni a confluire in questo gruppo. Cercheremo di farlo in modo da far sì che le ricadute sulla popolazione siano accettabili in termini sia di costi che di servizio. La speranza è che si riesca a negoziare con il direttivo di Rivieracqua in modo da facilitare a tutti i livelli questa transizione per la popolazione”.

Mara Lorenzi ha anche posto l’accento sull’utilità di un gruppo di studio, come creato a Sanremo, al fine di approfondire al meglio la modalità giusta d’ingresso nella società: “Sarebbe bello rimanesse un’ente completamente pubblico. Bisognerebbe fare un’analisi molto dettagliata e onesta affinché l’ente funzioni. A Sanremo i consiglieri comunali hanno creato un gruppo di studio per l’ingresso in Rivieracqua. Vogliono studiare - ha concluso - come facilitare l’ingresso e sarebbe una cosa molto utile per approfondire quali sono le problematiche e come superarle nel modo più efficiente.”