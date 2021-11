Acqua non potabile in alcune zone dell’abitato di Pieve di Teco. Dalle analisi eseguite, infatti, risulta che dall’acquedotto ‘Calderara’ e dal ‘Pian delle Vene’ l’acqua può essere bevuta e usata per scopi alimentari, solo dopo la bollitura.

I due acquedotti servono, rispettivamente, la frazione di ‘Calderara’ e quella di Muzio oltre a località Perinetti, nel comune di Vessalico. Ovviamente l’ordinanza di non potabilità sarà revocata quando i parametri rientreranno nella norma.