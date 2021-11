Sport invernali: lo Sci Club Alpi Marittime parte sabato per Dubai: in programma quattro gare allo 'Ski Dome'

Lo sci club Sporting Alpi Marittime (ex Imperiasci2004), realtà ormai consolidata nella disciplina degli Sport Invernali nella Provincia di Imperia e in tutta la Liguria (nella classifica nazionale della FISI appena pubblicata risulta il 1° sci club ligure), si appresta ad affrontare la stagione invernale con i suoi atleti, allenatori e tutto lo staff dirigenziale aprendo ufficialmente la campagna tesseramento 2021/2022.

Dopo aver effettuato diversi stage di allenamento estivi sui ghiacciai di Les Deux Alpes e dello Stelvio, l’attività è proseguita con un’ulteriore sessione di allenamenti autunnali a fine ottobre, sempre a Les Deux Alpes. Prossimamente è in programma per alcuni suoi atleti un’importante trasferta a Dubai dove si svolgeranno, allo Ski Dome dell’Emirates Mall, ben quattro gare FIS (Federazione Internazionale Sci) di Slalom Speciale per la categoria Giovani.

Gli atleti partecipanti saranno Pietro Salsotto ed Elisa Pagani, entrambi 18enni e più volte vincitori negli anni passati della Coppa Liguria e del Campionato Regionale, nonché finalisti a diversi campionati Italiani di Slalom Speciale, Gigante e SuperG.

C’è molta attesa per la trasferta, sia per l’importanza delle gare sia per la ‘location’ completamente diversa dalle solite stazioni sciistiche, essendo collocata praticamente in una zona desertica dove negli anni è cresciuta in maniera esponenziale la città di Dubai. Lo Ski Dome di Dubai è una grossa struttura al chiuso in cui sono state ricavate 5 piste da sci, di cui la più lunga (dove si svolgeranno le gare), è di circa 400 metri con un dislivello di 60 in altezza ed è annessa al mega centro commerciale ‘The Emirates Mall’.

All’interno del grosso ‘capannone’ la temperatura è sempre di -4 gradi, il che consente un mantenimento della neve in maniera ottimale per lo svolgimento di gare anche di questo livello. La partenza degli atleti, accompagnati dall’allenatore Pagani Emanuele, è fissata per sabato da Nizza. Il programma prevede per i primi due giorni alcune sessioni di allenamento mentre le gare, una per giorno, sono in calendario dal 17 al 20 novembre.

“Sono molto orgoglioso – ha detto il presidente della società, Luca Laurano - per il raggiungimento dei diversi obbiettivi e risultati negli anni passati, riconosciuti, quest’anno, con l’assegnazione della palma di ‘miglior sci club ligure’ da parte della Federazione Italiana Sport Invernali. Sono anche molto soddisfatto per l’organizzazione di questa trasferta, non semplicissima considerate la distanza e i mezzi di trasporto per atleti, allenatore e attrezzatura sportiva e attende, anche con un po’ di curiosità, lo svolgimento della stessa con la speranza di ottenere risultati soddisfacenti”.